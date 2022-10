Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce retentissante d'Hakimi sur le transfert de Mbappé

Publié le 12 octobre 2022 à 09h00

Amadou Diawara

Alors qu'il a choisi de prolonger son contrat avec le PSG, plutôt que de rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement, Kylian Mbappé regretterait son choix. Ainsi, comme annoncé par Daniel Riolo, le numéro 7 du PSG devrait faire ses valises à l'été 2023, voire même en janvier s'il a une ouverture sur le marché. Interrogé sur cette bombe lâchée sur Kylian Mbappé, Achraf Hakimi a tenu à mettre les choses au clair.

Engagé initialement jusqu'au 30 juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé avait la possibilité de s'engager librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Comme le10sport.com vous l'avait révélé en exclusivité, le champion du monde français avait un accord de principe pour rejoindre le club merengue l'été dernier. Toutefois, Kylian Mbappé a finalement décidé de parapher un nouveau bail de trois saisons avec le PSG. Une décision qu'il regretterait amèrement aujourd'hui.

«S’il y a une ouverture en janvier, il se cassera»

Ce lundi, Daniel Riolo a lâché une bombe sur l'avenir de Kylian Mbappé. A en croire le journaliste de RMC Sport , le numéro 7 du PSG veut partir et est prêt à quitter le club dès le mois de janvier. « Même s’il y a une ouverture en janvier, il se cassera, mais en tout cas à la fin de l’année c’est terminé parce qu’il en a marre. Il le dit en privé » . Autant d'informations confirmées par Marca , puis L'Equipe et Le Parisien.

«Lui est concentré sur le club, il est content ici»