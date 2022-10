Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après la demande retentissante de Mbappé, Al-Khelaïfi lui répond

En mai dernier, Kylian Mbappé a prolongé son contrat avec le PSG. Seulement cinq mois après, l’international français aurait déjà demandé à quitter le club de la capitale, il espère même un transfert en janvier prochain. En revanche, la direction parisienne est claire : elle ne veut pas s’en séparer cet hiver.

Ce dossier risque d’animer le prochain mercato du PSG. Alors qu’il a prolongé son contrat jusqu’en 2024 avec une option pour 2025 en mai dernier, Kylian Mbappé aurait déjà demandé à quitter Paris. Un choix surprenant quand on sait que l’international français avait, au bout du compte, refuser de rejoindre le Real Madrid, son club de cœur.

Quelques mois plus tard, la situation avec le PSG s’est tendue et Kylian Mbappé veut déjà plier bagages. Si aucune destination ne se profile pour le moment, l’attaquant parisien sait qu’il voudrait partir l’hiver prochain. Ce qui ne plaît pas vraiment au PSG…

Kylian Mbappé, not happy with Paris Saint-Germain as current situation is really tense. He wants to leave the club, as soon as possible. 🚨🔴🔵 #MbappéParis Saint-Germain feel he’s really putting pressure on the club — they have no intention to sell Mbappé in January. pic.twitter.com/tETVVxB2yy