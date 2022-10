Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La bombe est lâchée, Mbappé réclame son transfert

Publié le 11 octobre 2022 à 17h00

Pierrick Levallet

Agacé par sa situation au PSG, Kylian Mbappé serait prêt à quitter le club de la capitale seulement quelques mois après sa prolongation. De quoi relancer totalement le feuilleton de la saison dernière. L’attaquant de 23 ans se sentirait visiblement trahi par sa direction. Et il aurait déjà une idée bien en tête pour sa prochaine destination.

La saison dernière, le PSG avait longuement lutté avec le Real Madrid avant de finalement prolonger Kylian Mbappé. Après un énorme feuilleton, l’international tricolore avait pris sa décision, devenant le centre du projet parisien. Mais tout ne se passerait pas comme prévu pour l’attaquant de 23 ans en ce début de saison. Après un mercato où aucun nouvel élément offensif à part Hugo Ekitike n’est venu renforcer les rangs, Kylian Mbappé s’est retrouvé à évoluer dans un rôle qu’il n’apprécie pas. De ce fait, il fait preuve d’un esprit plutôt négatif ces derniers jours, allant jusqu’à envoyer des messages à Christophe Galtier à travers les réseaux sociaux comme le fameux « #PivotGang ». Visiblement agacé par sa situation, Kylian Mbappé serait d’ailleurs prêt à prendre une décision fracassante.

Mercato - PSG : Prêt à claquer la porte, Mbappé est resté fidèle au Real Madrid https://t.co/0Iqw9WiIhc pic.twitter.com/m26FOXcipV — le10sport (@le10sport) October 11, 2022

«S’il y a une ouverture en janvier, il se cassera»

Au micro de RMC Sport , Daniel Riolo a lâché une véritable bombe sur l’avenir de Kylian Mbappé. « Aujourd’hui, Mbappé se fait tomber dessus par tout le monde : les critiques sont très négatives, les supporters le jugent très négativement pour une succession de caprices. Il faut dire que Mbappé ne fait pas grand-chose pour redorer son image, parce qu’il s’enfonce lui-même dans son esprit négatif, au point qu’il se dise que même s’il y a une ouverture en janvier, il se cassera, mais en tout cas à la fin de l’année c’est terminé parce qu’il en a marre. Il le dit en privé » a-t-il lancé. De quoi relancer totalement le feuilleton qui s’était terminé en mai dernier.

Mbappé se sent trahi par le PSG

À en croire les informations de Marca confirmée par L’Equipe , Kylian Mbappé réclamerait son départ. Une tendance que Le Parisien est venu confirmer. D’ailleurs, le média francilien affirme que cette décision fracassante aurait été prise à cause de quelques frustration lors du début de saison. Le champion du monde 2018 se sentirait trahi par la direction du PSG, dont Nasser Al-Khelaïfi après les promesses non tenues pendant le mercato. Kylian Mbappé évolue dans un rôle qui ne lui convient pas et il serait donc prêt à claquer la porte. Et il aurait déjà une idée en tête pour son avenir.

Direction le Real Madrid ?