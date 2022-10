Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos a menti, le Qatar a tenté une énorme opération avec Neymar

Publié le 11 octobre 2022 à 15h00

Dan Marciano

A entendre Luis Campos, Neymar n'a jamais été placé sur la liste des transferts lors du dernier mercato estival. Mais comme indiqué par Goal, les dirigeants du PSG auraient vu d'un bon œil un départ de l'international brésilien. Mais à l'approche de la Coupe du monde, le joueur n'a pas souhaité prendre de risques en rejoignant une nouvelle équipe.

Décrié la saison dernière, Neymar est parvenu à relever la tête sous les ordres de Christophe Galtier. Agé de 30 ans, l'international brésilien en est déjà à onze buts cette saison et fait le plein de confiance avant de s'envoler pour le Qatar avec sa sélection. Il y a quelques semaines, Luis Campos avait salué le retour en forme de Neymar au PSG et en avait profité pour mettre les choses au clair sur son été agité.

« Neymar n'a jamais été sur le départ »

Le conseiller sportif avait annoncé qu'il n'était pas question de se séparer de Neymar lors du dernier mercato estival. « Neymar n'a jamais été sur le départ. On a entendu cet été que Kylian voulait sortir Neymar, mais non. Les trois sont de grande qualité. Neymar a tenu l'équipe et c'est un grand joueur. Il arrive tout le temps à l'heure, il n'a pas manqué un entraînement. Je vois un Neymar impliqué dans le projet de l'équipe et du club » avait déclaré le conseiller sportif du PSG.

Le départ de Neymar était bien d'actualité