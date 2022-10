Foot - PSG

PSG : Neymar et Messi se font dézinguer par leurs détracteurs

Publié le 11 octobre 2022 à 12h00

Amadou Diawara

Lionel Messi et Neymar n'ont pas que des amis au sein de la planète football. Et ils l'ont bien compris dernièrement. En effet, les deux stars du PSG ont été victimes d'énormes tacles de la part de deux anciens joueurs. D'une part, Marco van Basten s'en est pris à Neymar. D'autre part, Jerzy Dudek s'est attaqué à Lionel Messi.

Depuis le début de la saison, Neymar (30 ans) et Lionel Messi affichent une forme étincelante. Irréprochables sur le terrain, les deux stars du PSG le sont également en dehors, en témoigne les multiples sorties de Christophe Galtier où il loue leur comportement. Toutefois, tout le monde ne valide pas les mots du technicien du PSG. En effet, Marco van Basten et Jerzy Dudek ne pensent pas du tout que Neymar et Lionel Messi (35 ans) ont un comportement exemplaire sur les terrains.

Mercato - PSG : Incroyable bombe, Kylian Mbappé prêt à partir en janvier ? https://t.co/TBaRTno9OP pic.twitter.com/VuZ6O600HL — le10sport (@le10sport) October 11, 2022

«Neymar a un mauvais rôle, il cherche constamment»

Lors d'un entretien accordé à Ziggo Sport , Marco van Basten (57 ans) a adressé un énorme tacle à Neymar. « Je trouve que le comportement des joueurs du PSG est énervant, surtout celui de Neymar. Neymar est l'initiateur de cette mauvaise attitude et cela pousse d'autres personnes à faire de mauvaises choses. Ils doivent se concentrer sur le football. C'est dommage, je pense que c'est mauvais pour une si grande équipe » , a jugé la légende néerlandaise, avant d'en rajouter une couche.

«Neymar est vraiment un crétin»

« Neymar a un mauvais rôle. Il cherche constamment, c’est vraiment un crétin. (…) C'est un bon joueur, mais il s'occupe de tout sauf du football. Il joue avec l'arbitre, avec l'adversaire. J'applaudirais s'il se faisait vraiment tacler, je pense que c'est quelqu’un de mauvais » , a conclu Marco van Basten.

«J’ai entendu Messi dire des mots grossiers à Pepe et Ramos»