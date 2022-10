Foot - PSG

PSG : Après leur expérience avec Suarez, Messi et Neymar seraient déçus par Mbappé

Publié le 11 octobre 2022 à 01h00

Axel Cornic

La relation entre les trois grandes stars du Paris Saint-Germain pourrait bien poser problème. Catapulté tête d’affiche du projet, Kylian Mbappé semble faire de l’ombre à Neymar et du côté de Lionel Messi, on ne semble pas encore avoir construit une véritable relation, sur le terrain comme en dehors.

Alors qu’il y a quelques mois tout le monde s’extasiait devant sa prolongation, Kylian Mbappé semble agacer pas mal de monde au PSG. C’est notamment le cas de Neymar ! La relation entre les deux joueurs s’est indéniablement dégradée ces derniers mois, en témoignent d’ailleurs les différents épisodes survenus, avec notamment le penaltygate du début de saison. Et ça ne semble être que le début d’une longue guerre...

On s’était tant aimé

Interrogé sur sa relation avec Neymar au début du mois de septembre, Kylian Mbappé avait eu des mots assez étranges, parlant de rapports mouvementés. « On a toujours eu une relation basée sur le respect mais on a toujours eu des moments plus froids, parfois plus chaud » avait lâché le numéro 7 du PSG. « Par périodes, on est les meilleurs amis du monde et parfois, on se parle moins ». De son côté, Neymar a également semblé avoir eu quelques réactions agacées lorsqu’il a été questionné sur sa relation avec Mbappé.

Messi serait du côté de Neymar

Il ne faut toutefois pas croire que cette histoire se résume à un simple duel entre Neymar et Kylian Mbappé. Un troisième acteur semble jouer un rôle majeur et il s’agit évidemment de Lionel Messi, réputé très proche du Brésilien. D’après les informations de MARCA , il aurait vraisemblablement pris le parti de son ancien coéquipier au FC Barcelone, après un clash survenu dans le vestiaire au cours duquel sa vision sur Mbappé semble avoir changée. Sans aucun doute un soutien de poids pour Neymar et la séparation est visible sur le terrain puisque Mbappé n’a pas fait une seule passe décisive à ses deux compères du PSG.

Non, Mbappé n’est pas Luis Suarez