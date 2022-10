Foot - PSG

PSG : Après la sortie hallucinante de Mbappé, Galtier fait une révélation de taille

Publié le 10 octobre 2022 à 18h00

Bernard Colas

Ce samedi soir, Kylian Mbappé a publié un message énigmatique sur les réseaux sociaux en évoquant son positionnement avec le PSG. Une sortie qui n’est pas anodine puisque l’international français serait mécontent de son utilisation. Ce mardi, Christophe Galtier a tenté de justifier l’état d’esprit de son joueur.

Cette saison, Kylian Mbappé fait autant parler de lui pour ses prestations sur le terrain que pour ses actions polémiques. Cela a de nouveau été le cas samedi après la publication d’une story par l’attaquant du PSG dans laquelle ce dernier a publié la légende suivante, « #PivotGang ». Une sortie qui n’est pas anodine puisque Kylian Mbappé n’est pas satisfait de son positionnement en club, lui qui avait déjà mis les choses au clair sur le sujet en marge d’un match de l’équipe de France en septembre. Présent en conférence de presse ce lundi, Christophe Galtier a indiqué qu’il avait discuté avec Kylian Mbappé, qui ne devait pas être aligné à Reims (0-0).

« Pour tout vous dire, il ne devait pas jouer à Reims »

« Kylian est déjà à onze buts. Je sais qu'il en marquera encore beaucoup par sa qualité. Quelquefois, il a… Pour tout vous dire, il ne devait pas jouer à Reims, il était malade. Mais il y avait déjà l’absence de Messi et Ney était incertain pour des raisons musculaires et d’enchaînements de matches très rapprochés. Mais s’il y avait eu la possibilité d’avoir Messi et Neymar, surement qu’il n’aurait pas joué. Kylian a joué malade, fatigué, dans un match qui a rapidement pas très bien tourné pour nous. Donc il y a eu sa réaction. Pour être très honnête, ce sont des discussions que nous avons souvent avec Kylian », a reconnu Christophe Galtier.

