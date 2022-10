Foot - PSG

PSG : En pleine polémique, Messi, Neymar et Mbappé ont fait un pacte

Publié le 10 octobre 2022 à 12h00

Axel Cornic

Le vestiaire du Paris Saint-Germain est secoué par une guerre intestine que se mèneraient Neymar ainsi que Lionel Messi d’un côté et Kylian Mbappé de l’autre. Les trois stars parisiennes ne seraient pas du tout amis en dehors du terrain et plusieurs clashs auraient d’ailleurs eu lieu, surtout entre le Français et le Brésilien. De quoi craindre pour l’équilibre de l’effectif du PSG ?

Non, Neymar et Kylian Mbappé ne passeront pas leurs vacances ensemble. Alors qu’ils semblaient être très proches lors de leurs premières années au PSG, les deux stars mondiales se seraient éloignées peu à peu et désormais, un froid se serait installé entre eux. Cela serait vraisemblablement lié au nouveau statut acquis par Mbappé, qui ferait de l’ombre à Neymar et qui aurait notamment pu entrainer son départ du PSG lors du dernier mercato estival.

Messi prend fait et cause pour Neymar

Ce lundi, MARCA aborde en long et en large la situation autour de Kylian Mbappé et de Neymar, confirmant les problèmes dans leur relation extra-sportive. Plusieurs clashs auraient vraisemblablement eu lieu et Lionel Messi aurait tenté de calmer les choses entre ses deux coéquipiers. Il n’y serait toutefois pas arrivé et serait même ressorti assez agacé de cet épisode, prenant désormais position en faveur de Neymar face à Mbappé.

Une paix relative jusqu’à la Coupe du monde

On peut aisément se demander si cette situation aura une quelconque répercussion sur les résultats du PSG, qui est familier des problèmes d’égos depuis le début du projet QSI. Pour le moment, cela ne devrait pas être le cas. D’après les informations de MARCA , Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar auraient décidé de passer un pacte afin de mettre leurs différends de côté au moins jusqu’à la Coupe du monde, qui débutera le 20 novembre prochain.

Mais après ?

Mais qu’arrivera-t-il après ? Lionel Messi et Neymar semblent être conscients que ce Mondial est leur dernière chance d’apporter le plus prestigieux titre à leurs pays respectifs. Un échec pourrait donc peser lourd dans les têtes, avec notamment cette période traditionnellement délicate du PSG allant de janvier à mars, au cours de laquelle un contrecoup pourrait se faire sentir. Pour Mbappé le discours est différent, puisqu’à 23 ans il aura sans aucun doute des nombreuses autres chances.