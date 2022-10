Foot - PSG

PSG : Expulsé, Ramos provoque un gros coup de gueule

Publié le 10 octobre 2022 à 00h45

Pierrick Levallet

Ce samedi, la rencontre entre le PSG et le Stade de Reims a été la scène d’une véritable polémique dans le vestiaire parisien. Peu avant la mi-temps, l’arbitre du match a décidé d’exclure Sergio Ramos, provoquant la colère du club de la capitale. D’ailleurs, la décision de Pierre Gaillouste semble plutôt excessive aux yeux de Pierre Ménès.

Ce samedi, le PSG a été tenu en échec par le Stade de Reims (0-0). Mais malgré tout, le club de la capitale n’a pas vécu une soirée paisible. En effet, Sergio Ramos a été expulsé peu avant la mi-temps pour avoir tenu des propos qui n’ont pas plu à Pierre Gaillouste, l’arbitre de la rencontre. Sauf que la décision de ce dernier n’a clairement pas plu au vestiaire parisien.

PSG : Sergio Ramos craque, son insulte est révélée https://t.co/yCsg7p2ulW pic.twitter.com/LPaqSvskBd — le10sport (@le10sport) October 9, 2022

Marquinhos, Danilo, Verratti... Le PSG crie au scandale

À la mi-temps, Marquinhos a été le premier à évoquer le sujet. Danilo Pereira et Marco Verratti en ont rajouté une couche sur le sujet. La décision de Pierre Gaillouste a suscité une véritable polémique dans le vestiaire du PSG.

«Gaillouste a totalement fait dérailler le match en expulsant Ramos»