Galtier, Verratti… Le PSG crie au scandale !

Publié le 7 octobre 2022 à 04h00

Arthur Montagne

Alors qu'en Ligue 1, les cartons rouges s'enchaînent, en Ligue des champions, les consignes semblent différentes comme en témoigne le fait qu'Enzo Fernandez n'ait pas été expulsé malgré sa semelle sur Marco Verratti. Et du côté du PSG, on s'agace de cette situation.

Depuis le début de saison, les cartons rouges se multiplient en Ligue 1. Mais à l'inverse, en Ligue des champions, les arbitres semblent moins sévères. Ainsi, malgré une semelle sur le mollet de Marco Verratti mercredi soir, Enzo Fernandez n'a écopé que d'un carton jaune. Et du côté du PSG, on estime que le milieu de terrain de Benfica aurait du être expulsé.

Verratti pousse un coup de gueule...

« Oui ! J’ai parlé avec l’arbitre, et ça veut rien dire que je ne comprends rien au foot. Au début du championnat, ils font des réunions pour nous dire que si vous taclez comme cela, au dessus de la cheville, c’est carton rouge. Pourtant, aujourd’hui, il m’a dit qu’il n’y avait pas excès d’engagement. J’ai la cheville gonflée. S’il y a un peu plus d’intensité, je m’en sors avec la cheville cassée, mais bon… L’arbitre a fait des erreurs, comme moi aujourd’hui. J’aimerais juste qu’ils s’expliquent un peu plus des fois pour reconnaître qu’ils peuvent se rater, comme nous, et comme vous pouvez le faire aussi. Mais il continue à dire que c’est seulement carton jaune. On ne se comprend pas avec les arbitres (sourire) », lance ainsi Marco Verratti au micro de Canal+ .

... Galtier valide