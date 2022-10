Foot - PSG

PSG : En colère, Verratti s'emporte et pousse un énorme coup de gueule

Publié le 6 octobre 2022 à 08h15 - mis à jour le 6 octobre 2022 à 08h22

Bernard Colas

Victime d’une semelle violente ce mercredi lors du match opposant le PSG à Benfica (1-1), Marco Verratti n’a pas compris la décision de l’arbitre, qui a sorti un carton jaune à Enzo Fernandez après ce vilain geste. Au coup de sifflet final, l’international italien n’a pas manqué de fustiger ce choix.

Ce mercredi, le PSG a souffert sur la pelouse de Benfica, se contentant d’un match nul (1-1) malgré l’ouverture du score de Lionel Messi. Un but de Danilo Pereira contre son camp a en effet permis à l’équipe portugaise d’obtenir un point dans cette troisième rencontre de la phase de groupes de Ligue des champions, mais une autre action a marqué les esprits.

Verratti touché, Fernandez échappe au rouge

Dans la foulée de l’égalisation portugaise, Enzo Fernandez a été l’auteur d’une grosse semelle sur le tibia et le mollet gauche de Marco Verratti. Malgré la douleur de l’Italien, Jesus Gil Manzano, arbitre du match, a décidé d'adresser un carton jaune au joueur de Benfica, suscitant l’incompréhension dans le camp parisien. A l’issue du match, Marco Verratti a fustigé cette décision.

Verratti en rage contre l’arbitrage du jour 😡 pic.twitter.com/GVnjTEWOTw — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) October 5, 2022

« Je ne comprends plus rien au foot »