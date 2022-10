Foot - PSG

PSG : Une sanction pour Mbappé après son craquage sur les réseaux ?

Publié le 9 octobre 2022 à 23h30 - mis à jour le 9 octobre 2022 à 23h35

Thomas Bourseau

Quelques semaines après sa déclaration énigmatique sur son rôle de pivot au PSG, Kylian Mbappé en a remis une couche par le biais des réseaux sociaux samedi soir, de quoi faire grand bruit sur la toile. Néanmoins, le Paris Saint-Germain ne prévoirait aucune sanction disciplinaire envers le champion du monde.

Kylian Mbappé commence à devenir un habitué dans la création des situations malaisantes. Hormis ses prises de bec avec Neymar sur et en dehors du terrain, en atteste le penaltygate en août dernier face à Montpellier, l’attaquant du PSG n’a pas manqué de critiquer son utilisation sous Christophe Galtier en ce début de saison lors de la dernière trêve internationale avec l’Équipe de France.

Mbappé avait allumé la mèche en septembre sur le rôle du pivot

« On me demande d'autres choses ici par rapport à mon club. 'ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach (Didier Deschamps) sait qu'il y a un numéro 9 comme "Olive" (Giroud) qui occupe les défenses et moi je peux me balader et aller dans l'espace, demander les ballons. À Paris, il n'y a pas ça. On me demande de faire le pivot, c'est différent ». Voici les propos tenus par Kylian Mbappé le 22 septembre dernier qui n’ont pas manqué de faire réagir sur la toile.

PSG : Un nouveau malaise initié par Mbappé ? La réponse https://t.co/7zB26DZdPl pic.twitter.com/63ElBoX4Yv — le10sport (@le10sport) October 9, 2022

Une discussion a eu lieu ce dimanche avec Mbappé

Samedi soir, Kylian Mbappé a une nouvelle fois dû occuper ce rôle de pivot qu’il a décrit en septembre dernier. Après le nul concédé face au Stade de Reims dans une ambiance électrique (0-0), Mbappé a publié une story Instagram qui a été supprimée par la suite avec la légende suivante « #PivotGang ». D’après les informations divulguées par Le Parisien , ce message ne serait bien évidemment pas passé inaperçu en coulisse selon le quotidien de la capitale. Pour autant, il n’aurait pas été l’instigateur d’un « tremblement de terre » bien qu’une discussion ait eu lieu ce dimanche lors de la séance d’entraînement.

Pas de recadrage prévu par le PSG pour Mbappé