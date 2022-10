Foot - PSG

PSG : Galtier va bientôt être fixé pour le retour de Messi

Publié le 9 octobre 2022 à 20h15 - mis à jour le 9 octobre 2022 à 20h19

Pierrick Levallet

En grande forme depuis le début de saison, Lionel Messi semble enfin avoir retrouvé son meilleur niveau. Mais l’Argentin a peut-être un peu trop forcé puisqu’il a subi une blessure après la rencontre face à Benfica. Sa participation pour le match retour est encore incertaine. Mais Christophe Galtier devrait être bientôt fixé.

Après une première saison mitigée dans la capitale, Lionel Messi semble enfin s’être adapté au PSG. L’Argentin est étincelant sous Christophe Galtier à l’approche de la Coupe du monde. Impliqué sur 16 buts (8 réalisations, 8 passes décisives) des Parisiens toutes compétitions confondues, Lionel Messi affiche un bien meilleur visage. Mais récemment, le septuple Ballon d’Or a connu un gros frein dans sa saison.

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo en route pour remplacer Leo Messi, l’incroyable bombe de la presse anglaise https://t.co/ABNn7AJ2S9 pic.twitter.com/NC8iTDjePa — le10sport (@le10sport) October 9, 2022

Messi blessé après Benfica, incertain pour le match retour ?

En grande forme depuis le début de saison, Lionel Messi a peut-être un trop tiré sur la corde. Sorti à 10 minutes de la fin du match face à Benfica, l’Argentin a finalement été touché au mollet et a donc dû déclarer forfait ce samedi contre Reims. Sa participation pour le match retour face à Benfica demeure encore très incertaine. Mais les choses avanceraient dans la bonne direction.

Ça se précise pour le retour de Messi