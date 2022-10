Foot - PSG

PSG : Messi à l'origine d'une révolution ? La réponse de Galtier

Publié le 8 octobre 2022 à 20h45 - mis à jour le 8 octobre 2022 à 20h49

Dan Marciano

Touché légèrement face au Benfica mercredi dernier, Lionel Messi a été préservé. Il ne disputera pas la rencontre face au Stade de Reims ce samedi. Son absence pourrait-elle entraîner une modification du système ? Non selon Christophe Galtier L'entraîneur du club parisien a décidé de reconduire son 3-4-3 ce samedi.

Après son match nul face au Benfica mercredi dernier en Ligue des champions (1-1), le PSG retrouve les pelouses de Ligue 1 ce samedi. Le club parisien se déplace à Reims, sans Lionel Messi. L'international argentin est légèrement touché au mollet et a été préservé par Christophe Galtier.



Le PSG en 3-4-3 ce samedi

L'absence de Lionel Messi a-t-elle entraîné un changement de système ? Non. Christophe Galtier va utiliser son équipe en 3-4-3 avec Kylian Mbappé, Carlos Soler et Pablo Sarabia sur le front de l'attaque. Au micro de Canal + , l'entraîneur du PSG a justifié sa décision.

Galtier ne change pas de système