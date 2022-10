Foot - PSG

PSG : Après la polémique, le clan Al-Khelaïfi sort du silence

Publié le 8 octobre 2022 à 14h30

Hugo Chirossel

Il y a quelques jours, Nasser Al-Khelaïfi avait été cité dans une affaire impliquant un lobbyiste franco-algérien. En effet, il aurait été détenu au Qatar pendant neuf mois et torturé pour avoir en sa possession des documents compromettants pour le président du PSG. L’entourage de ce dernier est sorti du silence, dénonçant une « totale imposture, une insulte au droit français ».

Nasser Al-Khelaïfi est impliqué dans une sombre affaire. Fin septembre, Libération révélait qu’un lobbyiste franco-algérien, Tayeb Benabderrahmane, aurait été emprisonné entre les mois de janvier et novembre 2020 au Qatar, pays où il résidait depuis plusieurs années. Le motif de cette incarcération serait qu’il disposait de documents compromettants pour le président du Paris Saint-Germain.

« Actes de torture et de détention arbitraire »

Ces documents en question concerneraient notamment la Coupe du Monde 2022 et les rumeurs de corruption qui ont suivi l’attribution de l’organisation de la compétition au Qatar, ainsi que des faits de travail dissimulé. Selon ses avocats, la détention de Tayeb Benabderrahmane est jugée arbitraire et a été faite dans des conditions « épouvantables », avec des « actes de torture et de détention arbitraire . » Un moyen « d’exercer une pression inacceptable pour le contraindre à cesser les actions légitimes qu’il a engagées afin d’obtenir justice pour les atteintes gravissimes que lui-même et sa famille ont subies au Qatar . »

Sollicité par l'AFP, l'entourage de NAK n'a souhaité commenter aucun pan de l'affaire, une source soulignant que le patron du PSG ne faisait l'objet "d'aucune enquête ni mise en examen" dans ce dossier, considéré comme "une totale imposture, une insulte au droit français".#afp — Guillaume Daudin (@GuillaumeDaudin) October 8, 2022

Le clan Al-Khelaïfi sort du silence