PSG : Neymar, Messi... Le témoignage lourd de sens de Luis Suarez

Publié le 8 octobre 2022 à 01h30

Dan Marciano

Pendant trois ans, entre 2014 et 2017, Luis Suarez, Lionel Messi et Neymar ont partagé le même maillot, celui du FC Barcelone. Renommé la MSN, ce trio offensif avait enchaîné les buts en Catalogne, jusqu'au départ de l'international brésilien au PSG. Ce vendredi, le joueur uruguayen est revenu sur son passage au FC Barcelone et sur sa relation avec ses deux coéquipiers.

350 buts en trois ans. Ce chiffre illustre la grande efficacité du trio constitué de Lionel Messi, Luis Saurez et Neymar. Entre 2014 et 2017, les trois joueurs ont été impliqué dans 3/4 des buts inscrits par le FC Barcelone en Liga. La MSN aurait pu continuer à empiler les buts si Neymar avait résisté aux appels lancés par le PSG. Même si leurs chemins se sont séparés, Luis Suarez garde contact avec ses deux anciens coéquipiers, aujourd'hui au PSG. Dans un entretien accordé à Star + , l'Uruguayen est revenu sur sa relation avec Lionel Messi et Neymar.

« Leo est un ami et un ami spécial »

Dans un premier temps, Luis Suarez s'est attardé sur sa relation avec Lionel Messi. « Leo est un ami et un ami spécial à cause de ce qu'il signifie pour ma carrière. Quand je suis arrivé à Barcelone, je lui ai dit que je venais pour gagner, pas pour prendre la place de qui que ce soit. Il s'est rendu compte que ce que je lui disais était sincère et la relation s'est développée » a-t-il déclaré.

Luis Suarez se rappelle au bon souvenir de la MNM

Il s'est ensuite attardé sur la MSN au FC Barcelone : « Ce qui vous rend heureux à propos de cette étape, c'est le bonheur que nous avions tous les trois pour un but marqué par l'un des deux autres, et l'humilité qu'il y avait quand il s'agissait de partager des choses. Ils m'ont fait gagner un soulier d'or, Leo m'a laissé tirer des penaltys pour que je puisse gagner le prix, ou par exemple, ils ont tous les deux atteint l'objectif de définir et ont regardé d'où je venais. J'apprécie beaucoup cela. Il n'y avait aucun ego de la part d'aucun de nous, nous étions tous les trois satisfaits et heureux, et le reste de l'équipe a couru pour nous parce qu'ils s'en sont rendu compte »

Les larmes de Messi après le départ de Luis Suarez