Foot - PSG

PSG : Une grosse pression à Paris ? La réponse franche de Galtier

Publié le 7 octobre 2022 à 22h45

La rédaction

Arrivé l’été dernier sur le banc du PSG, Christophe Galtier réalise de bons premiers mois avec le club de la capitale. Toujours invaincu, l’entraîneur français vit une première grande expérience. Pour autant, le tacticien a beaucoup de poids sur les épaules. Il a notamment évoqué ce sujet en conférence de presse.

Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi à la veille du match samedi contre le Stade de Reims en Ligue 1, Christophe Galtier a été interrogé sur la pression qu’il peut avoir au quotidien depuis son arrivée au PSG. Et l’entraîneur français n’a pas l’air d’en tenir compte.

PSG : Galtier répond cash aux critiques sur Donnarumma https://t.co/1lZ0ngeU4d pic.twitter.com/xcQntEKuk1 — le10sport (@le10sport) October 7, 2022

« Je reste focus sur mon travail au quotidien »

En conférence de presse, Christophe Galtier a avoué qu’il ne regarde aucune information le concernant et préfère rester focus sur son travail. « La pression au PSG ? Me concernant, je n'allume pas la TV, je ne lis pas la presse et je n'écoute pas la radio. Je reste focus sur mon travail au quotidien, avec mon groupe et mon staff. »

« On revient toujours un peu sur le match qui a été joué »