PSG : Sergio Ramos pète les plombs, Galtier a une explication

Publié le 9 octobre 2022 à 11h00

Arthur Montagne

Samedi soir à Reims, Sergio Ramos a été expulsé après avoir insulté l'arbitre après avoir été sanctionné pour une faute inexistante. Interrogé à ce sujet juste après le match, Christophe Galtier est revenu sur le coup de sang de son défenseur, assurant que l'Espagnol ne s'adressait pas directement à l'arbitre.

Contre Reims, Sergio Ramos a été expulsé juste avant la mi-temps, laissant ainsi ses coéquipiers à 10 durant toute la seconde période. Le PSG n'a donc pu faire mieux qu'un nul en Champagne (0-0), mais le carton rouge reçu par l'Espagnol a grandement fait parler puisqu'il a d'abord écopé d'un jaune, pour une faute inexistante, avant donc d'être expulsé après avoir visiblement insulté l'arbitre. Après la rencontre, Christophe Galtier est revenu sur cette situation, estimant que Sergio Ramos n'avait pas directement insulté Monsieur Gaillouste.

«C’est une insulte d’entraînement»

« Sur les insultes (proférées par Ramos), j’ai vécu ça il y a trois ans et demi avec un joueur étranger, qui a sorti une parole que nous sortons pendant les entraînements. Je connais très bien Sergio, et je ne suis pas persuadé que l’insulte sortie était adressée à l’arbitre. C’est une insulte d’entraînement, qui est beaucoup entendue sur les terrains en Espagne. L’arbitre l’a pris pour lui et l’a expulsé, je ne reviens pas là-dessus », explique l'entraîneur du PSG au micro de Canal+ , avant de poursuivre.

«Je vais évidemment en parler avec eux»