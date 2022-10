Foot - PSG

PSG : Au cœur de la polémique, Galtier met les choses au clair

Publié le 8 octobre 2022 à 22h30

Pierrick Levallet

Il y a quelques semaines, Christophe Galtier faisait la polémique après sa réponse à une question écologique. Le PSG semble avoir appris de ses erreurs et se déplace désormais en bus dans la mesure du possible. D’ailleurs, l’entraîneur parisien a évoqué le sujet juste avant la rencontre face au Stade de Reims ce vendredi.

Peu avant son entrée en lice en Ligue des champions il y a quelques semaines déjà, Christophe Galtier créait une véritable polémique sur un sujet écologique. Interrogé sur les moyens de transports du PSG suite au déplacement en avion à Nantes, l’entraîneur parisien tenait des propos plein d’humour et de légèreté. Sauf que sa blague n’a pas été jugée de bon goût et Christophe Galtier s’est retrouvé accablé par les critiques.

Le PSG met en place des voyages en bus

L’ancien de l’OGC Nice et du LOSC avait alors tenu à présenter ses excuses seulement quelques heures après avoir déclenché cette polémique. Plusieurs semaines plus tard, l’affaire est encore d’actualité. Mais le PSG semble avoir corrigé le tir puisqu’il fait désormais ses déplacements en bus dans la mesure du possible.

«Dès qu'on peut le faire, on le fait parce que tout le monde est concerné par le problème climatique»