Foot - PSG

PSG : Galtier interpelle ses détracteurs après une grosse polémique

Publié le 7 octobre 2022 à 14h15

Thibault Morlain

Depuis quelques semaines maintenant, le PSG est au coeur de la polémique concernant ses déplacement en jet privé. De quoi faire énormément parler dans le contexte écologique actuel. Egalement impliqué dans cette histoire, Christophe Galtier a tenu à faire passer un message très fort ce vendredi à la veille du déplacement à Reims.

A l'heure où les enjeux écologiques sont de plus en plus importants, le train de vie du PSG ne passe plus. Ainsi, la polémique avait éclaté suite à une vidéo des joueurs parisiens faisant le voyage à Nantes en jet privé. Christophe Galtier avait ensuite mis de l'huile sur le feu avec une blague déplacée. Depuis, la polémique ne fait que monter sans pour autant qu'une solution soit trouvée pour les déplacements du PSG.

Le train et le bus plutôt que le jet privé

Plutôt que le jet privé, le PSG s'est vu recommander d'utiliser le train ou encore le bus. Mais encore faut-il que ces moyens de transport soient adaptés aux destinations où doivent aller les joueurs de Christophe Galtier. Compte tenu des temps de trajet, de la sécurité ou encore des voyages de nuit, cela ne semble pas tout le temps adapté...

« On va se déplacer en bus »