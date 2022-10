Foot - PSG

PSG : Messi, Neymar, Mbappé… Le terrible constat de Galtier

Publié le 9 octobre 2022 à 10h00

Hugo Chirossel

En déplacement sur la pelouse du Stade Reims (0-0) samedi soir, le PSG a concédé son deuxième match nul de la saison en championnat. Une rencontre marquée par l’expulsion de Sergio Ramos juste avant la mi-temps. Mais avec l’absence de Lionel Messi et Neymar qui a débuté sur le banc, l’animation offensive parisienne a également eu du mal à s’exprimer. Pour Christophe Galtier, Kylian Mbappé a été « orphelin » de ses deux partenaires.

Après la première défaite de la saison en Ligue 1 de l’OM face à Ajaccio (1-2), le PSG avait l’opportunité de creuser l’écart en tête du championnat. Mais les hommes de Christophe Galtier ont vécu une soirée compliquée sur la pelouse du Stade de Reims (0-0). Réduit à 10 juste avant la pause après l’expulsion de Sergio Ramos, l’entraîneur parisien avait également décidé de titulariser Carlos Soler et Pablo Sarabia aux côtés de Kylian Mbappé devant.

«Kylian était un peu orphelin de Léo et de Ney»

Les absences de Lionel Messi, blessé lors du match nul face à Benfica en Ligue des champions, et Neymar, laissé sur le banc au coup d’envoi, se sont fait sentir. « Évidemment que Kylian était un peu orphelin de Léo et de Ney, a commenté l’entraîneur du PSG après cette rencontre de la 10e journée de Ligue 1. Je m’en doutais. Je pensais qu’au fur et à mesure du match… Dans mes plans, il était prévu que l’association avec Ney existe à un certain moment », a confié Christophe Galtier à l’issue de la rencontre, des propos relayés par RMC Sport .

«C’est à partir de ce moment-là que notre deuxième période a été plus intéressante»