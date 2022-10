Foot - PSG

PSG : Mbappé fait une sortie totalement folle et déclenche une nouvelle polémique

Publié le 9 octobre 2022 à 08h45

Jules Kutos-Bertin

Titulaire à la pointe de l’attaque du PSG pour le déplacement à Reims, Kylian Mbappé n’a pas pu aider le club de la capitale à revenir avec les trois points. Après une prestation difficile suite au rouge de Sergio Ramos, l’international français a publié une story polémique avec le hashtag #PivotGang, en rapport avec son rôle sur le terrain.

Décidément, le début de saison de Kylian Mbappé avec le PSG n’a rien d’évident. Même si les statistiques de l’attaquant français sont toujours aussi flatteuses, Mbappé semble en retrait, en témoigne par exemple la polémique du pénaltygate avec Neymar en début d’exercice. Contre le Stade de Reims, le numéro 7 du PSG a connu une nouvelle prestation en dents de scie.

Un hashtag qui fait polémique

Avec le rouge de Sergio Ramos, le PSG n’est revenu qu’avec un petit point de son déplacement en Champagne. Après la rencontre, Kylian Mbappé a publié une story sur Instagram avec le hashtag #PivotGang. D’abord supprimée, elle a fait son retour quelques minutes après avec cette même phrase polémique.

Pivotgang djsjsjsksjs ce mec est FOU pic.twitter.com/yqDlsbGNB7 — Salim (@EIPrincipe_) October 8, 2022

Mbappé mécontent de son rôle au PSG ?