Foot - PSG

PSG : Mbappé, Ramos... Les Parisiens pètent les plombs, Galtier monte au créneau

Publié le 8 octobre 2022 à 23h30 - mis à jour le 8 octobre 2022 à 23h33

La rédaction

Réduit à 10 juste avant la mi-temps, le PSG a tout de même réussi à ne pas concéder de défaite à Reims ce samedi soir. Mais la colère était bien présente dans les rangs parisiens. Marquinhos, Marco Verratti, mais aussi Kylian Mbappé ont protesté la décision de l'arbitre, notamment avec Sergio Ramos. Christophe Galtier a, lui aussi, voulu s’exprimer à ce sujet.

Ce samedi soir, le PSG se déplaçait à Reims dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1. Une rencontre qui s’est clôturée par un score nul et vierge entre les deux équipes. Mais le match a été marqué par de nombreux accrochages, mais aussi par certaines décisions discutables de l'arbitre. Suite à une protestation de Sergio Ramos, Pierre Gaillouste décidait de lui infliger un carton rouge. Alors que de nombreux joueurs parisiens se plaignent de l’arbitrage en Ligue 1 depuis le début de la saison, ce fait de match n’a pas du tout arrangé les choses. « Ils sont fous » a lâché Kylian Mbappé au clan arbitral lors de la mi-temps.

PSG : Au cœur de la polémique, Galtier met les choses au clair https://t.co/8Ywbm3fdZq pic.twitter.com/rV6Yj75bkk — le10sport (@le10sport) October 8, 2022

« Ça commence à faire trop »

Quelques minutes après le carton rouge reçu par Sergio Ramos, Marquinhos s’est exprimé à la mi-temps au micro de Canal +. Le capitaine du PSG n’a pas pu cacher sa colère envers l’arbitrage français. « C'est incroyable, ça commence à faire trop. On ne veut pas trop parler de l'arbitrage, on sait que ce n'est pas tout le temps facile, mais c'est trop. A chaque fois qu'on s'approche de cet arbitre, il nous met des cartons. Je ne sais pas ce que Sergio a dit. Il n'a pas aimé le geste de Sergio et il a donné un carton »

Galtier s'exprime sur le sujet

Au micro de Canal + , Christophe Galtier s'est aussi prononcé sur l’arbitrage. « Beaucoup de nervosité, je ne peux pas vous l'expliquer, mais des deux côtés. Il y a eu beaucoup d'accrochages, de discussions avec l'arbitre. Et dans ce climat-là, aucune équipe n'a maîtrisé les événements. Je ne peux pas l'expliquer. C'est une déception car il faut être capable de gagner. Avec des circonstances atténuantes, mais ce ne sont pas des excuses ».

« Je ne les excuse pas, mais j'en parlerai avec eux »