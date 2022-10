Foot - PSG

PSG : Sergio Ramos craque, son insulte est révélée

Publié le 9 octobre 2022 à 16h00 - mis à jour le 9 octobre 2022 à 16h16

Arthur Montagne

Contre Reims samedi (0-0), Sergio Ramos a vu rouge. Expulsé juste avant la mi-temps, le défenseur espagnol a effectivement été expulsé à la suite de ses propos envers l'arbitre de la rencontre. Et son insulte a d'ailleurs été révélée et pourrait témoigner d'un malentendu.

Samedi soir, à l'occasion de son déplacement à Reims, le PSG avait une belle opportunité de distancer l'OM, battu un peu plus tôt par Ajaccio (1-2). Mais les Parisiens n'ont pas réussi à s'imposer en Champagne (0-0), et surtout, Sergio Ramos a été expulsé et manquera donc le Classique dimanche prochain au Parc des Princes. Après avoir écopé d'un carton jaune pour une faute qu'il n'avait pas commise, l'Espagnol a finalement été exclu après s'est montré virulent auprès de l'arbitre de la rencontre.

Voilà ce qu'a dit Sergio Ramos à l'arbitre

Et sur des images captées par Téléfoot , on devine les mots prononcés par Sergio Ramos. Dans un premier temps, l'ancien capitaine du Real Madrid s'exprime en anglais pour affirmer son incompréhension. « Why me ? (pourquoi moi ?) », s'interroge Sergio Ramos qui n'a pas commis de faute puisque c'est Marco Verratti qui a taclé Dion Lopy. D'abord averti, le défenseur du PSG s'agace et lâche une insulte en espagnol « p*ta madre », que l'ont pourrait traduire par « p*tain de m*rde ». Par conséquent, il ne s'agit pas d'une insulte directe envers l'arbitre, mais plutôt d'un signe d'agacement. Reste à savoir si c'est simplement un malentendu, ou si M. Pierre Gaillouste a tout simplement été agacé par les propos de Sergio Ramos.

«C’est une insulte d’entraînement»