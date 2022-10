Foot - PSG

PSG : Mbappé lâche un message surréaliste, le malaise est confirmé en interne avec Galtier

Après la rencontre compliquée du PSG sur la pelouse de Reims (0-0) ce samedi, Kylian Mbappé a posté un message polémique sur Instagram, évoquant son utilisation par Christophe Galtier. Ce n’est pas la première fois que l’attaquant français fait une allusion sur ce sujet qui l’agacerait sérieusement en interne.

Le PSG a connu une soirée difficile à Reims ce samedi, se contentant du match nul (0-0), alors que les hommes de Christophe Galtier ont eu plusieurs accrochages avec leurs adversaires du soir. L’après-match a également fait parler, à cause notamment d’un message publié par Kylian Mbappé sur ses réseaux sociaux.

📲 | Kylian Mbappe on IG story after yesterday’s game :“#PivotGang”CONTEXT : He wants to play on the wings with more freedom at PSG same like he does in the NT and not as a pivot. His ego is getting to him and it’s not looking good. pic.twitter.com/t7DmrctTxu