PSG : Après le coup de sang de Ramos, Galtier sort du silence

Publié le 9 octobre 2022 à 08h30

Arthur Montagne

Sur la pelouse du Stade de Reims, le ton est monté entre Parisiens et Rémois. Le match qui s'est conclu sur un score de parité (0-0) a été marqué par plusieurs échauffourées et surtout par l'exclusion de Sergio Ramos juste avant la mi-temps. Un carton rouge que Christophe Galtier a du mal à comprendre.

Après la défaite de l'OM contre Ajaccio (1-2), le PSG avait l'occasion de prendre le large en tête du classement en cas de victoire à Reims. Mais alors que Christophe Galtier avait effectué un important turnover, les Parisiens n'ont pas réussi à s'imposer (0-0), et surtout, juste avant la mi-temps, Sergio Ramos a été expulsé et sera absent pour le Classique contre l'OM dimanche prochain. Le défenseur espagnol, d'abord sanctionné d'un carton jaune pour une faute qui semblait inexistante, s'est montré virulent et aurait insulté l'arbitre. Une situation commentée par Christophe Galtier.

🟥 CARTON ROUGE POUR SERGIO RAMOS ! Les Parisiens doivent jouer désormais à 10#SDRPSG pic.twitter.com/Y1DebxCE47 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 8, 2022

«Je suis persuadé que Sergio n’a pas voulu insulter l’arbitre»

« Je ne sais pas s’il fait faute ou pas (on lui dit qu’il n’y a pas faute). Il prend d’abord un carton jaune. J’ai vécu cette situation quelques années en arrière lors d’un Nîmes/Lille. C’est un problème, non pas culturel, mais de langage football. Je suis persuadé que Sergio n’a pas voulu insulter l’arbitre, mais qu’il a juste sorti une expression que j’entend des centaines de fois tout au long de la semaine », lance l'entraîneur du PSG en conférence de presse dans des propos rapportés par CulturePSG .

«C’est une expression»