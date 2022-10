Foot - PSG

PSG : Après sa sortie folle, le clan Mbappé s’explique

Mécontent de son utilisation par Christophe Galtier au PSG, Kylian Mbappé s’est fait remarquer ce samedi soir en publiant une story polémique avec le hashtag #PivotGang après la rencontre face à Reims (0-0). Cependant, son entourage a souhaité minimiser le malaise, assurant que l’attaquant accepte les décisions de son entraîneur.

« J'ai beaucoup plus de liberté (en équipe de France), le coach (Didier Deschamps) sait qu'il y a un numéro 9 comme Olive (Giroud), qui occupe les défenses, et moi, je peux me balader, aller dans l'espace, demander les ballons... À Paris, c'est différent, il n'y a pas cela, on me demande de faire le pivot. » Il y a quelques semaines, Kylian Mbappé faisait une sortie remarquée concernant son utilisation au PSG. Un sujet qui agace visiblement fortement l’international français, qui s’est fendu d’un nouveau message critique.

Après la rencontre face à Reims (0-0) ce samedi, Kylian Mbappé s’est de nouveau fait remarquer en publiant un message énigmatique sur les réseaux sociaux, avec le hashtag « pivot gang ». Forcément, cela a fait réagir, alors que RMC a révélé que le Bondynois était agacé par son positionnement.

📲 | Kylian Mbappe on IG story after yesterday’s game :“#PivotGang”CONTEXT : He wants to play on the wings with more freedom at PSG same like he does in the NT and not as a pivot. His ego is getting to him and it’s not looking good. pic.twitter.com/t7DmrctTxu