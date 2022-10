Foot - PSG

PSG : C'est annoncé, Galtier prépare du lourd à Paris

Publié le 9 octobre 2022 à 04h00

Arthur Montagne

Cet été, le PSG, qui avait décidé de se séparer de Mauricio Pochettino après une saison plus que compliquée, a choisi Christophe Galtier pour le remplacer. Une nomination qui en a surpris plus d'un puisque le technicien français n'a jamais entraîné de grands clubs européens. Mais Blaise Matuidi, qui a évolué sous ses ordres à l'ASSE, est convaincu que Christophe Galtier va réussir au PSG.

Sans surprise, le PSG a décidé de se séparer de Mauricio Pochettino en fin de saison dernière. Plus surprenant, le nom de son successeur. En effet, alors que Zinedine Zidane était pressenti pour le remplacer, c'est finalement Christophe Galtier qui a débarqué. Et malgré certaines réticences au début, l'ancien coach du LOSC et de l'OGC Nice a rapidement fait taire les critiques. Blaise Matuidi, qui a évolué sous les ordres de Christophe Galtier, d'abord en tant qu'adjoint de Laurent Perrin, puis en tant qu'entraîneur principal, à l'ASSE entre 2007 et 2011, est d'ailleurs convaincu que le PSG a fait le bon choix.

PSG : Henry, Guardiola… Galtier reçoit un conseil pour éviter une catastrophe avec Mbappé https://t.co/gHk4VDpoQu pic.twitter.com/arcvjnC8h5 — le10sport (@le10sport) October 8, 2022

Galtier au PSG, c'est validé par Matuidi

« C’est un coach que je connais bien. Je suis très content pour lui. Je l’ai connu, il était second. Il est passé premier. Il s’est tout de suite mis dans le bain. Il a gagné en expérience. S’il est arrivé au Paris Saint-Germain d’aujourd’hui, c’est qu’il le mérite. Il a la chance d’avoir un effectif extraordinaire », lance-t-il au micro de RMC Sport avant d'assurer qu'il est persuadé que Christophe Galtier va briller au PSG.

«Il a les qualités pour amener cette équipe au sommet»