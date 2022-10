Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le retour improbable d'Adrien Rabiot prend forme

Publié le 9 octobre 2022 à 00h45

La rédaction

En fin de contrat avec la Juventus en juin prochain, Adrien Rabiot n’a toujours pas prolongé avec la Vieille Dame. La presse italienne annonce un possible retour au PSG pour le milieu français. Et pour cause, le club italien rencontre de sérieuses difficultés à prolonger le contrat de l'international tricolore, qui semble se rapprocher d'un transfert.

Titulaire indiscutable avec la Juventus depuis le début de la saison, Adrien Rabiot est actuellement le milieu le plus en forme du club turinois. En attendant de retrouver un grand Leandro Paredes et le retour de Paul Pogba, le milieu formé au PSG doit donc porter un énorme poids sur ses épaules. Mais alors que le joueur est actuellement en fin de contrat, la Vieille Dame envisagerait d'entamer des discussions avec lui.

Un possible retour au PSG

En effet, ce vendredi, la presse italienne annonçait un qu’un retour au PSG ne serait pas écarté par l’entourage d’Adrien Rabiot. Même si les discussions n’ont pas encore débuté entre les deux parties, la Juventus réfléchirait quant à l’avenir de son joueur et devrait très rapidement prendre rendez-vous pour discuter de cela.

