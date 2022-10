Foot - PSG

PSG : Wanda Nara déjà recasée après son divorce avec Icardi ? Elle répond

Publié le 9 octobre 2022 à 00h00

Dan Marciano

Après huit ans de bonheur, Wanda Nara et Mauro Icardi ont décidé de mettre fin à leur idylle, malgré les efforts du joueur pour essayer d'arranger la situation. Depuis, la femme partage son temps entre l'Italie et l'Argentine, et certaines rumeurs évoquaient une possible nouvelle romance. Ce vendredi soir, Wanda Nara a mis les choses au clair.

« C'est très douloureux pour moi de vivre ce moment. Cependant, compte tenu de ma visibilité et des choses qui ressortent des spéculations médiatiques, je préfère que vous le sachiez de ma part ». Par ces mots publiés sur son compte Instagram, Wanda Nara annonçait sa séparation avec Mauro Icardi après huit ans de vie commune. Le coup est rude pour le joueur, prêté par le PSG à Galatasaray. Ces derniers jours, il se serait rendu à Buenos Aires dans le but de s'entretenir avec Wanda Nara, qui a entamé une procédure de divorce.

La dernière tentative de Mauro Icardi

Selon plusieurs médias, Mauro Icardi se serait présenté en bas de l'immeuble de Wanda Nara. Il aurait demandé à la rencontrer, mais la sécurité de la résidence aurait refusé de le laisser entrer. Reparti bredouille d'Argentine, l'attaquant a depuis repris l'entraînement avec Galatasaray. Quant à Wanda Nara, elle est restée à Buenos Aires pour poursuivre ses projets.

Des rumeurs sont apparues sur Wanda Nara

Mais selon certains médias, Wanda Nara aurait aussi profité de son passage en Argentine pour faire de nouvelles rencontres. Des sources locales évoquaient une romance avec L-Gante, un célèbre rappeur sud-américain. Quelques jours auparavant, il était question d'une histoire d'amour avec un joueur de Boca Juniors, Martin Payero.

