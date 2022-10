Foot - PSG

PSG : En difficulté et critiqué, Hakimi reçoit un soutien de taille

Publié le 8 octobre 2022 à 12h30

Thomas Bourseau

Bien qu’Achraf Hakimi semble éprouver plus de difficultés que la saison passée vis-à-vis de son apport dans le jeu du PSG, son ex-sélectionneur Hervé Renard a pris la défense du piston droit parisien en notant cependant un point important sur la chute de son implication tactique.

Achraf Hakimi peine à retrouver son niveau de la saison passée et surtout, son apport omniprésent dans le jeu du PSG. Et ce n’est pas Christophe Galtier qui dira le contraire. Dernièrement, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a reconnu que l’animation du jeu parisien passait plus par le piston gauche Nuno Mendes que par Hakimi. « On y travaille, il faudrait qu’on ait beaucoup plus de variété, qu’à droite Hakimi ait plus de soutien à l’intérieur du jeu pour pouvoir combiner, on travaille sur cela ».

Hervé Renard note une grande différence avec Achraf Hakimi

Et pour faire passer la chute de l’importance d’Achraf Hakimi dans l’animation du PSG, son nombre de centres par match est passé de 1,7 lors de l’exercice précédent à 0,8 depuis le début de la saison comme L’Équipe l’a rappelé ce samedi dans ses colonnes du jour. Pour son ancien sélectionneur au Maroc en la personne d’Hervé Renard, Achraf Hakimi doit être constamment en mouvement et pas arrêté comme on le voit à ses prises de balle cette saison avec le PSG. « C’est là qu’Achraf, par sa technique, peut faire la différence ».

Mercato - PSG : Après son transfert, Hakimi a fait douter le PSG https://t.co/px4EZGqkco pic.twitter.com/ORZFI4alyb — le10sport (@le10sport) October 8, 2022

«Balle au pied, par exemple, je le trouve toujours aussi sûr»