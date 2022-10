Foot - PSG

PSG : Racisme, ramadan... Cette énorme mise au point sur la polémique Galtier

Publié le 7 octobre 2022 à 19h45

Dan Marciano

Ancien directeur du football de l'OGC Nice, Julien Fournier n'avait pas hésité à clasher Christophe Galtier et a porté de lourdes accusations à l'encontre de l'actuel entraîneur du PSG. Ce vendredi, Jean-Pierre Rivère est revenu sur les tensions entre les deux hommes et a tenu à désamorcer la polémique.

« Si j'explique les vraies raisons pour lesquelles Christophe et moi on s'est disputés, il n'entrera plus dans un vestiaire en France et en Europe ». Cette déclaration de Julien Fournier a jeté le feu aux poudres. Selon L'Equipe, l'ancien directeur du football de l'OGC Nice ferait référence à un épisode survenu lors du dernier ramadan. Galtier aurait demandé à certains joueurs de confession musulmane de ne pas jeuner durant cette période. Ce qui aurait entraîné sa colère.

« Le racisme ? Non, on ne sait pas de quoi on parle dans la déclaration »

Lors d'un entretien accordé à RMC , Jean-Pierre Rivère assure qu'il n'est pas question de racisme dans la déclaration de Fournier. « La seule chose que j'ai regretté c'est que la façon dont Julien s'est exprimé peut laisser planer le doute sur pleins de sujets. Le racisme ? Non, on ne sait pas de quoi on parle dans la déclaration, ça m'a gêné. Oui ça a fritté à un moment, mais aujourd'hui il n'y a aucune polémique à faire sur le sujet » a confié le président de l'OGC Nice.

« Il n'y a pas de quoi en faire un évènement »