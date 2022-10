Foot - PSG

PSG : Avant l'OM, Galtier reçoit deux terribles nouvelles

Publié le 9 octobre 2022 à 15h30

Arthur Montagne

Dans une semaine, le PSG recevra l'OM au Parc des Princes pour le choc de la 11e journée de Ligue 1. Les Parisiens seront évidemment favoris, mais ils aborderont ce match amoindri puisqu'en plus de la blessure de Nuno Mendes, absent plusieurs semaines, Sergio Ramos, qui a écopé d'un carton rouge contre Reims samedi soir, sera suspendu pour ce choc.

Tenu en échec contre Reims samedi soir (0-0), le PSG a laissé passer l'occasion de réaliser une belle opération après la défaite de l'OM contre Ajaccio (1-2). Néanmoins, les Parisiens auront une nouvelle opportunité la semaine prochaine puisque les Marseillais se déplaceront au Parc des Princes dimanche soir pour le choc de la 11e journée de Ligue 1. Une rencontre pour laquelle Christophe Galtier sera privé de deux joueurs importants.

Le PSG privé de Ramos et Mendes contre l'OM

En effet, Nuno Mendes sera absent pour la réception de l'OM. Touché contre Benfica, le piston gauche sera blessé pendant plusieurs semaines et sera donc probablement remplacé par Juan Bernat dans le couloir gauche du PSG. Et depuis samedi soir, un autre absent de taille est à noter puisque Sergio Ramos, expulsé contre (0-0), sera donc suspendu pour le Classique contre l'OM. Un coup dur pour Christophe Galtier qui sera donc privé de deux cadres pour ce choc. L'entraîneur du PSG tentait toutefois d'expliquer le coup de sang de Sergio Ramos samedi soir.

PSG : Après le coup de sang de Ramos, Galtier sort du silence https://t.co/efYxk7itSy pic.twitter.com/W8Io44kNKP — le10sport (@le10sport) October 9, 2022

Galtier tente d'explique le coup de sang de Ramos