Foot - PSG

PSG : Une annonce fracassante est lâchée sur Neymar

Publié le 10 octobre 2022 à 05h30

Thibault Morlain

Plus que quelques semaines avant le début de la Coupe du Monde au Qatar. Qui succèdera à la France ? Les favoris sont nombreux et on peut notamment retrouver le Brésil de Neymar. En grande forme en ce début de saison avec le PSG, le Brésilien veut mener son pays au sacre ultime. Pour autant, cela ne devrait pas être la dernière chance de Neymar…

C’est le 20 novembre prochain que le coup d’envoi de la Coupe du Monde au Qatar sera donné. Les plus grands joueurs du monde seront ainsi au rendez-vous et cela sera notamment le cas de Neymar. Etincelant avec le PSG, le numéro 10 se prépare de la meilleure des manières pour tenter de mener sa nation à la victoire. Plus motivé que jamais, Neymar a d’ailleurs vu son sélectionneur, Tite, faire une énorme annonce à son sujet concernant la Coupe du Monde.

Mercato - PSG : Cette piste XXL de Campos se lâche sur son avenir https://t.co/VgBg70h4Zk pic.twitter.com/1cPk1f7oP9 — le10sport (@le10sport) October 9, 2022

« Ce n’est pas sa dernière Coupe du Monde »

Ainsi, dans un entretien accordé à Lance , Tite l’a assuré : cela ne sera pas la dernière Coupe du Monde de Neymar. « Ce n’est pas sa dernière Coupe du Monde. Absolument pas. Vous pouvez écrire ce que je dis. Un joueur avec les caractéristiques techniques et physiques de Neymar jouera au-delà de 35 ans. C’est un joueur agile, mobile… Vous pouvez regarder les joueurs qui ont une longévité plus longue à haut niveau, ce sont des joueurs qui, physiquement, ont ces caractéristiques. Un joueur plus lourd a plus de mal à tenir. Neymar ira à d’autres Coupe du Monde », a-t-il expliqué à propos de Neymar.

« Je fais même une comparaison avec Messi »