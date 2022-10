Foot - PSG

PSG : Neymar, Messi... Une rupture totale avec Kylian Mbappé ?

Publié le 10 octobre 2022 à 08h15 - mis à jour le 10 octobre 2022 à 08h21

Axel Cornic

Considéré comme l’un des trios offensifs les plus prestigieux de la planète football, la MNM réalise un très bon début de saison. Pourtant, ls choses ne semblent pas vraiment bien se passer entre Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, avec ce dernier qui serait un peu isolé du côté du Paris Saint-Germain.

Que se passe-t-il avec Kylian Mbappé ? Après son énorme prolongation qui a fait de lui le joueur le plus cher au monde, la star tricolore semble trainer son spleen au PSG. La faute notamment à des promesses non tenues par la direction et un rôle qui ne semble pas forcément lui plaire sur le terrain.

Messi et Neymar très amis... mais pas avec Mbappé

D’après les informations de MARCA , le mal serait plus profond. Le quotidien espagnol parle en effet d’un Kylian Mbappé quelque peu isolé au sein de l’attaque du PSG, avec une relation assez compliquée avec Neymar et Lionel Messi.

Une relation toujours plus froide