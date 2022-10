Foot - PSG

PSG : Sergio Ramos expulsé, les Parisiens pètent les plombs

Publié le 10 octobre 2022 à 03h30

Contre Reims (0-0), Sergio Ramos s'est emporté et a été expulsé juste avant la mi-temps. Une situation qui a agacé les joueurs du PSG puisque plusieurs d'entre eux se sont emportés et n'ont pas hésité à pousser un gros coup de gueule.

Samedi soir, face à Reims, le PSG a laissé passer l'occasion de prendre ses distances avec l'OM en concédant le nul (0-0). Mais surtout, Sergio Ramos a été expulsé juste avant la mi-temps, ce qui a agacé les Parisiens. Et pour cause, le défenseur espagnol a d'abord écopé d'un carton jaune, pour une faut inexistante, avant d'être exclu pour s'être énervé. Et ce n'était pas du goût des hommes de Christophe Galtier.

Verratti et Mbappé interpellent le 4e arbitre

En effet, à la mi-temps, Marco Verratti et Kylian Mbappé ont interpellé le quatrième arbitre. « Si l'arbitre fait exprès fait exprès comme ça, ce n'est pas bien. On s'entraîne toute l'année pour gagner pour se faire enc**** comme ça. Pourquoi vous faites les protagonistes ? Ils sont fous ! », a lâché le milieu de terrain italien, remplacé à la pause par Vitinha.

Ça a chauffé dans le tunnel entre Marco Verratti, Kylian Mbappé et le 4ème arbitre durant la mi-temps suite à l'expulsion de Sergio Ramos 😡#SDRPSG pic.twitter.com/OpLz7VRJK3 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 8, 2022

«C'est incroyable, ça commence à faire trop»

Au micro de Canal +, Marquinhos a également poussé un gros coup de gueule : « C'est incroyable, ça commence à faire trop. On ne veut pas trop parler de l'arbitrage, on sait que ce n'est pas tout le temps facile, mais c'est trop. A chaque fois qu'on s'approche de cet arbitre, il nous met des cartons. Je ne sais pas ce que Sergio a dit. Il n'a pas aimé le geste de Sergio et il a donné un carton. »

