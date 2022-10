Foot - PSG

PSG : Mbappé, Verratti... Ça chauffe en coulisses, un clash éclate

Publié le 9 octobre 2022 à 09h30

Arthur Montagne

Le match à Reims aura été très tendu, notamment à cause de l'expulsion de Sergio Ramos juste avant la mi-temps. Une situation que les Parisiens ont eu du mal à comprendre, et durant la pause, Kylian Mbappé et Marco Verratti n'ont pas hésité à faire savoir leur mécontentement auprès du quatrième arbitre.

Après la défaite de l'OM contre Ajaccio, le PSG avait une très belle opération à réaliser en cas de victoire à Reims. Mais les Parisiens n'en ont pas profité puisqu'ils n'ont pris qu'un point en Champagne (0-0). Un match notamment marqué par l'expulsion de Sergio Ramos juste avant la pause. Le défenseur espagnol a d'abord écopé d'un carton jaune pour une faute qui semblait inexistante, avant d'être expulsé par l'arbitre qui a estimé être insulté par l'ancien capitaine du Real Madrid.

Verratti et Mbappé interpellent le 4e arbitre

Sur des images captées par Canal+ à la mi-temps du match, on aperçoit d'ailleurs Kylian Mbappé et Marco Verratti allaient se plaindre de ce carton rouge. « Si l'arbitre fait exprès fait exprès comme ça, ce n'est pas bien. On s'entraîne toute l'année pour gagner pour se faire enc**** comme ça. Pourquoi vous faites les protagonistes ? Ils sont fous ! », lâche d'abord le milieu de terrain italien, très énervé, avant de se faire attraper par un membre du staff du PSG pour le ramener au vestiaire afin qu'il n'écope pas d'un second carton jaune. Kylian Mbappé reste auprès du quatrième arbitre pour continuer à afficher sa colère.

Ça a chauffé dans le tunnel entre Marco Verratti, Kylian Mbappé et le 4ème arbitre durant la mi-temps suite à l'expulsion de Sergio Ramos 😡#SDRPSG pic.twitter.com/OpLz7VRJK3 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 8, 2022

