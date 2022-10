Foot - PSG

PSG : L'énorme colère de Marquinhos après la décision polémique sur Sergio Ramos

Publié le 8 octobre 2022 à 22h10 - mis à jour le 8 octobre 2022 à 22h14

Pierrick Levallet

Après une faute sifflée par Pierre Gaillouste, Sergio Ramos a d’abord été sanctionné d’un carton jaune puis d’un rouge direct après contestation ce samedi. Sauf que la peine n’est clairement pas du goût de Marquinhos. À la mi-temps de la rencontre entre le PSG et le Stade de Reims, le Brésilien n’a pas hésité à pousser un coup de gueule contre l’arbitrage.

Depuis le début de saison, ils sont nombreux au PSG à avoir montré leur mécontentement contre l’arbitrage. Marco Verratti est naturellement l’un des joueurs à pousser régulièrement des coups de gueule à ce sujet. Et ce samedi face à Reims, un nouvel événement ne manquera pas d’agiter le vestiaire du PSG à propos de l’arbitrage qu’il subit depuis quelques temps.

Ramos prend un rouge pour contestation

Alors que Pierre Gaillouste, l’arbitre de la rencontre, venait de signaler une faute de Sergio Ramos, l’Espagnol est venu s’expliquer pour en connaître les raisons. Le défenseur de 36 ans a alors été sanctionné d’un carton jaune pour contestation. Sauf que Sergio Ramos a continué de parler avec Pierre Gaillouste et aurait eu des propos déplacés. L’arbitre de la rencontre lui a alors infligé un carton rouge. Une sanction injuste aux yeux de Marquinhos.

«A chaque fois qu'on s'approche de cet arbitre, il nous met des cartons»