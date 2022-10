Foot - PSG

PSG : Galtier répond à la sortie hallucinante de Mbappé

Publié le 10 octobre 2022 à 17h30 - mis à jour le 10 octobre 2022 à 17h32

Bernard Colas

Alors que le PSG a souffert sur la pelouse de Reims (0-0) samedi soir, Kylian Mbappé s’est fait remarquer sur les réseaux sociaux après la rencontre avec sa story Instagram évoquant son positionnement sur le terrain. Un sujet auquel n’a pas échappé Christophe Galtier ce mardi en conférence de presse.

Quelques semaines après sa déclaration remarquée sur son rôle au PSG à la suite de la rencontre opposant la France à l’Autriche, Kylian Mbappé en a remis une couche ce samedi soir après le nul à Reims (0-0) dans une story énigmatique publiée sur Instagram . Avec le hashtag « Pivot Gang », l’international tricolore avait conscience qu’il ferait parler de lui, un message qui n’est pas anodin selon RMC puisque Mbappé serait réellement agacé par son positionnement au PSG, lui qui évolue dans l’axe de l’attaque. Ce mardi, Christophe Galtier est revenu sur la sortie de son joueur.

« Nous avons souvent discuté durant l'été pour chercher un autre attaquant, mais… »

« Oui, évidemment, il y a la réaction de Kylian après son match. C'est une réaction à chaud, de frustration par rapport au résultat et à ce match très engagé. J'ai beaucoup parlé avec Kylian en début de saison. J'ai été très attentif à sa déclaration en équipe de France où il se sent plus à l'aise dans l'animation des Bleus. Je ne sais pas ce qui a été dit à Kylian avant que j'arrive mais nous avons souvent discuté durant l'été pour chercher un autre attaquant, avec un autre profil, pour permettre à Kylian d'évoluer le plus souvent dans sa zone préférentielle. Ce joueur n'est pas arrivé », a regretté Christophe Galtier en conférence de presse, dans des propos relayés par RMC .

« On en a parlé longuement hier, on a échangé sur ses attentes »

« On a d'autres joueurs, de classe mondiale. Ney et Leo ont une vraie relation avec Kylian. Mais il se retrouve quelquefois dans l'axe, comme un pivot. Il est intelligent et capable d'adapter ses déplacements en fonction d'une organisation. On en a parlé longuement hier, on a échangé sur ses attentes », a conclu Galtier.