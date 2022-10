Foot - PSG

PSG : Mbappé, Neymar, Messi… L’énorme aveu de Galtier sur la MNM

Publié le 10 octobre 2022 à 20h30

Bernard Colas

Depuis le début de la saison, le trio offensif du PSG composé de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi fait beaucoup parler. Ce mardi, Christophe Galtier devra faire sans l’Argentin, blessé, pour affronter Benfica dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue des champions. L’entraîneur parisien compte ainsi sur ses deux autres stars, à qui il fait confiance.

Ce mardi, Christophe Galtier ne pourra pas aligner la MNM face à Benfica. Lionel Messi ressent encore des douleurs à son mollet et sera donc absent. À l’inverse, Kylian Mbappé et Neymar seront bien là, alors que l’entente entre les trois stars offensive a beaucoup fait parler ces dernières semaines. Sans Messi, qui est en très grande forme depuis le début de la saison, l’entraîneur du PSG devra trouver d’autres solutions, et celui-ci compte notamment sur ses deux autres joueurs phares de l’attaque.

« On connait l’importance de Leo dans notre jeu »

« On connait l’importance de Leo dans notre jeu, et son état de forme en ce début de saison. Et la connexion qu’il peut avoir avec Kylian, Ney ou nos pistons. On ne peut pas se réjouir de son absence, pour n’importe quel joueur, mais encore plus Léo quand on voit l’animateur qu’il est sur le plan offensif, mais il faudra trouver d’autres situations, d‘autres connexions pour amener le danger sur la défense portugaise. Évidemment que ça change certaines choses dans le déplacement et l’organisation des uns et des autres », a reconnu Christophe Galtier en conférence de presse.

« La relation technique entre Kylian et Ney, elle existe depuis 5 ans »