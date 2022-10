Foot - PSG

PSG : OM, Ligue des champions… L’annonce de Galtier sur la blessure de Messi

Publié le 10 octobre 2022 à 18h15

Bernard Colas

Alors qu’il espérait être de retour avec le PSG ce mardi en Ligue des champions face à Benfica, Lionel Messi sera finalement absent, alors qu’il ressent encore des douleurs à son mollet. Présent en conférence de presse à la veille du match, Christophe Galtier s’est prononcé sur l’état de son attaquant.

Christophe Galtier devra se montrer patient avant de retrouver Lionel Messi. Touché au mollet la semaine dernière lors du match contre Benfica (1-1), l’Argentin était forfait samedi pour affronter Reims (0-0), espérant être de retour à temps pour la nouvelle rencontre face aux Portugais ce mardi en Ligue des champions. Finalement, Lionel Messi ressent encore des douleurs à son mollet et sera donc forfait avec le PSG comme l’a confirmé Christophe Galtier en conférence de presse.

« On est limite »

« Leo a senti une gêne au mollet lors du premier match contre Benfica. On pensait, et lui aussi pensait, qu’il pourrait participer au match demain, mais on est limite. C’est le mollet, ça va beaucoup mieux, il est très confiant, mais il a encore cette sensation désagréable qui fait que dans un match de cette importance, il a préféré s’abstenir », a indiqué Christophe Galtier ce lundi.

« Il est fort probable que Leo soit présent face à l’Olympique de Marseille »