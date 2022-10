Foot - PSG

PSG : Après sa blessure, un proche de Messi livre un message de taille

Publié le 11 octobre 2022 à 08h30

Pierrick Levallet

Auteur d'un excellent début de saison, Lionel Messi a été freiné par une blessure survenue mercredi dernier face à Benfica. L’Argentin ne sera pas rétabli à temps et manquera donc le match retour face au club lisboète en Ligue des champions. De son côté, Nicolas Otamendi ne s'inquiète pas pour l'état de son compatriote à quelques semaines de la Coupe du monde.

En grande forme cette saison, Lionel Messi a peut-être un peu trop tiré sur la corde. L’Argentin a enchaîné les matchs ces dernières semaines, ce qui a certainement engendré sa blessure au mollet survenue lors de l’aller face à Benfica mercredi dernier. La Pulga espérait être rétablie à temps afin d’être disponible pour le retour. Mais finalement, Lionel Messi a été contraint de déclarer forfait comme l’a annoncé le PSG dans son point médical.

«C’est une perte importante pour eux»

Pour Nicolas Otamendi, international argentin de Benfica, c’est une grosse perte pour le PSG. « Le forfait de Messi ? C’est une perte importante pour eux. De toute évidence, pour nous, c’est quelque chose qui ne change en rien notre façon de penser et de jouer. On est venu avec la volonté de gagner et de repartir avec les trois points qui sont importants. Nous serons toujours concentrés. La Champions League est une compétition différente et affronter des équipes comme le PSG est une motivation supplémentaire. Nous voulons que demain soit un bon match et nous voulons gagner » a annoncé le défenseur de 34 ans en conférence de presse.

« J'ai parlé à Messi pour voir comment il se sentait. (...) Je ne m’inquiète pas »