Mercato - PSG : Mbappé, pivot… La sortie tonitruante de Galtier sur le recrutement

Publié le 10 octobre 2022 à 22h30

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a créé un nouveau malaise en interne en réitérant son aversion pour son rôle de pivot au PSG depuis le début de la saison. De quoi pousser Christophe Galtier à répondre au Français en prenant du recul via sa prolongation de contrat et l’échec de la direction sur le mercato.

Après une performance aboutie avec l’Équipe de France face à l’Autriche pendant le dernier rassemblement, Kylian Mbappé lâchait un petit pique à la direction du PSG en expliquant qu’il avait la possibilité de jouer plus librement chez les Bleus grâce à la présence d’un attaquant de pointe de fixation. « Je joue différemment, on me demande d’autre choses ici qu’on me demande en club. J’ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach sait qu’il y a un numéro 9 comme Oliv' (Giroud) qui occupe les défenses. Moi, je peux me balader, aller dans l’espace, demander les ballons ».

Mbappé a allumé la mèche pour une nouvelle polémique

Au PSG, malgré le forcing du conseiller football Luis Campos de recruter un attaquant supplémentaire en plus d’Hugo Ekitike, la direction parisienne n’a pas pu parvenir à ses fins. De quoi obliger Kylian Mbappé à évoluer dans un rôle de pivot au sein de l’animation offensive du Paris Saint-Germain sous la houlette de Christophe Galtier. De quoi créer une certaine rancoeur chez Mbappé ? À en croire le fait qu’il en ait remis une couche après le nul concédé à Reims (0-0) par le biais d’une Story Instagram avec un #PivotGang bien placé, Kylian Mbappé pourrait être agacé de sa situation au PSG.

Galtier reconnaît que le système chez les Bleus correspond mieux à Mbappé

De passage au micro d’Olivier Tallaron pour Canal+ , Christophe Galtier s’est confié sur ce nouveau message de Kylian Mbappé. « Évidemment que j’échange en permanence avec Kylian. J’avais écouté attentivement sa déclaration lorsqu’il était avec l’Équipe de France. Il est dans une animation et un système offensif qui lui correspond bien avec un attaquant de référence qui est sur le dernier rassemblement Olivier Giroud, mais quand il y a Karim Benzema, il y a deux véritables attaquants ».

« Je ne sais pas les promesses qui ont été faites à Kylian »