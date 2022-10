Foot - Mercato

Mercato : Libéré de son calvaire, Griezmann s’enflamme pour son transfert

Publié le 10 octobre 2022 à 21h10

Thomas Bourseau

Un tantinet écarté des plans de Diego Simeone depuis le début de la saison pour une raison contractuelle, Antoine Griezmann a finalement pu laisser éclater sa joie après l’accord trouvé entre le FC Barcelone et l’Atletico de Madrid sur l’option d’achat fixée dans le prêt initial convenu entre les deux parties.

Antoine Griezmann est enfin libéré du calvaire qu’il traversait depuis le début de la saison. En raison d’un désaccord sur les conditions de la levée de l’option d’achat de 40M€ initialement convenue entre le FC Barcelone et l’Atletico de Madrid à l’été 2021 pour le prêt de Griezmann, le staff technique de Diego Simeone n’avait pas d’autre choix que de n’utiliser Griezmann que par tranche de 30 minutes par match depuis le coup d’envoi du championnat afin de ne pas se retrouver dans l’obligation de verser les 40M€.

« C'est ce que je voulais depuis mon arrivée »

Après des semaines de spéculation autour de l’avenir d’Antoine Griezmann et des sérieuses négociations, un accord a finalement été trouvé entre l’Atletico et le FC Barcelone ces dernières heures pour que Griezmann soit un joueur du club rojiblanco jusqu’en juin 2026. De quoi le remplir de bonheur. « Je suis très heureux, c'est ce que je voulais depuis mon arrivée, rester ici, être à nouveau Atlético et profiter de ce club, de cet entraîneur, de ces coéquipiers, du stade, des supporters... J'ai fait tout ce que je pouvais pour rester ici. Quand j'ai vu qu'il y avait une possibilité d'être ici pendant de nombreuses années, j'ai parlé au club. Ils savaient ce qu'ils attendaient de moi et, finalement, je n'y ai pas trop pensé ». a d’abord révélé Antoine Griezmann aux médias de l’Atletico de Madrid et dans des propos rapportés par As .

«Peu importe les efforts que je devais faire, la seule chose que je voulais, c'était rester ici»