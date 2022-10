Foot - Mercato

Blanc, QSI, Saliba… Toutes les infos mercato du 10 octobre

Publié le 10 octobre 2022 à 12h02

La rédaction

Alors que le mercato estival a fermé ses portes, l'heure est au bilan, et certains clubs s'activent même déjà pour le mois de janvier. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

OL : Aulas avait contacté Blanc il y a deux semaines

Officiellement nommé dimanche soir en tant que nouvel entraîneur de l'OL en lieu et place de Peter Bosz, Laurent Blanc fait donc son grand retour en Ligue 1 six ans et demi après son renvoi du PSG. L'EQUIPE consacre un large dossier dans ses colonnes du jour sur les coulisses de son arrivée, et indique que Jean-Michel Aulas avait renoué le contact avec Blanc il y a environ quinze jours, d'abord dans l'optique d'une simple prise de température. Mais c'est ensuite la défaite contre le RC Lens la semaine passée (0-1) qui a accéléré la cadence en coulisses, avec un point de non-retour pour Bosz vendredi soir suite au match nul de l'OL contre Toulouse (1-1).

À noter d'ailleurs, selon L'EQUIPE , que le futur propriétaire américain de l'OL John Textor aurait déjà offert des garanties à Laurent Blanc pour les prochaines périodes de mercato.



PSG : QSI investit dans le club de Braga

Ce lundi matin, le fonds d'investissement QSI, propriétaire du PSG, a annoncé l'acquisition de 21,67% des parts du SC Braga dont il est désormais actionnaire minoritaire : « QSI est fier d’investir dans les marques de sport du monde entier afin de leur permettre d’atteindre le meilleur potentiel. Le Portugal est un pays de football, disposant des supporters les plus passionnés du monde et d’un des meilleurs systèmes de formation de talents. Braga est une institution exemplaire du Portugal, avec une histoire, énormément d’ambition et une réputation d’excellence sur et en dehors du terrain », indique le président Nasser Al-Khelaïfi dans un communiqué.



Saliba évoque une prolongation avec Arsenal

De retour au premier plan avec Arsenal cette saison après son prêt réussi à l'OM l'an passé, William Saliba est ouvert à l'idée d'une prolongation de contrat avec les Gunners : « Nous verrons bien. Ils en parlent un peu, on verra. Je veux jouer beaucoup plus de grands matchs comme le derby contre Tottenham », a confié l'international français, que l'OM voulait conserver cet été au terme de son prêt.



