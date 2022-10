Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : QSI se lance dans un grand projet, Al-Khelaïfi lâche ses vérités

Publié le 10 octobre 2022 à 11h00

Arthur Montagne

C'est désormais officiel, QSI entre dans le capital d'un nouveau club. Déjà propriétaire du PSG, le fonds d'investissement qatari devient actionnaire minoritaire du SC Braga après avoir racheté les parts du club portugais à hauteur de 21,67%.

En 2011, le Qatar a fait une entrée très remarquée dans le monde du football en devant actionnaire majoritaire du PSG, par le biais de son fonds d'investissement QSI. Le club de la capital est ainsi passé dans une autre dimension sur le plan économique et sportif en devenant l'une des marques de sport les plus importantes au monde et en se présentant régulièrement comme l'un des prétendants à la victoire finale en Ligue des champions. Désormais, QSI veut encore passer la vitesse supérieure et vient d'annoncer son arrivée dans un autre club de football. Par le biais d'un communiqué, le fonds d'investissement a effectivement révélé l'acquisition de 21,67% des parts du SC Braga dont il est désormais actionnaire minoritaire.

Qatar adds minority stake in Portuguese team Braga to PSG investment. Also owns Kas Eupen in Belgium. pic.twitter.com/MdzEL3k4nm — tariq panja (@tariqpanja) October 10, 2022

«QSI est fier d’investir dans les marques de sport du monde»

Une nouvelle qui enchante Nasser Al-Khelaïfi. « QSI est fier d’investir dans les marques de sport du monde entier afin de leur permettre d’atteindre le meilleur potentiel. Le Portugal est un pays de football, disposant des supporters les plus passionnés du monde et d’un des meilleurs systèmes de formation de talents. Braga est une institution exemplaire du Portugal, avec une histoire, énormément d’ambition et une réputation d’excellence sur et en dehors du terrain », assure le président de QSI dans le communiqué.

«Braga est ravi d’accueillir QSI au sein du club»