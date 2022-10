Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une promesse de Campos à l’origine du malaise Mbappé ?

Publié le 10 octobre 2022 à 08h30

Pierrick Levallet

Mécontent de sa situation et de son nouveau rôle au PSG, Kylian Mbappé l’a bien fait savoir après la rencontre face au Stade de Reims ce samedi (0-0). L’attaquant de 23 ans a envoyé un message destiné à Christophe Galtier sur les réseaux sociaux concernant son utilisation. Et la raison de ce malaise est désormais dévoilée.

Depuis le début de saison, Kylian Mbappé occupe un rôle avec lequel il n’est pas à l’aise sous Christophe Galtier. En l’absence d’un réel numéro 9, l’attaquant de 23 ans évolue en pointe de l’attaque parisienne, et donc dans un rôle de pivot. La situation ne lui plaît pas vraiment, et il ne manque pas de le faire savoir. Récemment, Kylian Mbappé avouait qu’il évoluait très bien aux côtés d’Olivier Giroud lors du dernier rassemblement de l’Équipe de France. Et ce samedi, la star du PSG a de nouveau souligner son mal-être à sa direction. Après le match nul contre Reims ce samedi (0-0), Kylian Mbappé a publié une story sur Instagram sur laquelle on peut lire « #PivotGang » en référence à son rôle sous Christophe Galtier. L’international tricolore n’est visiblement pas satisfait de sa situation, et ce pour une raison bien précise.

Pivotgang djsjsjsksjs ce mec est FOU pic.twitter.com/yqDlsbGNB7 — Salim (@EIPrincipe_) October 8, 2022

Mbappé ne digère pas les promesses non tenues sur le mercato

D’après Le Parisien , Kylian Mbappé serait remonté contre son positionnement car il ne refléterait pas les promesses qui lui ont été faites avant le début de saison. Habitué à évoluer autour d’un attaquant de pointe, le joueur de 23 ans aurait dû retrouver ce rôle là cette saison. Luis Campos, de son côté, s’était mis en œuvre pour recruter ce numéro 9 tant attendu. Il avait notamment jeté son dévolu sur Robert Lewandowski ou encore Gianluca Scamacca. Mais ces derniers ne sont finalement pas venus, et Kylian Mbappé a dû prendre en charge ce rôle d’attaquant de pointe. Le point de départ du malaise viendrait de là. Mais en attendant, le champion du monde 2018 s’est fait remarquer avec son message sur les réseaux sociaux.

Aucune sanction de prévue de la part du PSG

En effet, ce fait ne serait pas passé inaperçu dans les rangs du PSG. Toutefois, il n’aurait pas été suffisamment conséquent pour semer la zizanie en interne. D’ailleurs, le club de la capitale n’aurait prévu aucune sanction à l’encontre de Kylian Mbappé puisque son message n’est pas insultant et n’attaque pas frontalement les choix de Christophe Galtier. L’entourage de l’attaquant de 23 ans, lui, a été contacté pour réagir à cette nouvelle polémique. Mais le clan Mbappé a préféré garder le silence. Affaire à suivre...