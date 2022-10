Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Longoria peut s'en mordre les doigts pour cet échec

Publié le 10 octobre 2022 à 07h00

Pierrick Levallet

Cet été, Pablo Longoria souhaitait renforcer l’attaque de l’OM. Le président marseillais a alors recruté Alexis Sanchez et Luis Suarez. Toutefois, l’Espagnol pensait également à Gerard Deulofeu. Et quand on voit le rendement du joueur de 28 ans à l’Udinese cette saison, on peut imaginer que Pablo Longoria s’en morde les doigts.

Cet été, l’OM cherchait à se renforcer dans le secteur offensif. Alors qu’Arkadiusz Milik et Cédric Bakambu sont partis, Pablo Longoria a recruté Alexis Sanchez et Luis Suarez. Mais ces deux derniers n’étaient pas les seules pistes envisagées par le président du club phocéen lors de ce mercato estival. En effet, Pablo Longoria pensait également à Gerard Deulofeu, qui évolue à l’Udinese. Finalement, le dirigeant marseillais s’est tourné vers d’autres options. Mais quand on voit le rendement de l’ancien du FC Barcelone, on se dit qu’il peut s’en mordre les doigts.

L’Udinese explose tout en Serie A

Sous les ordres d’Andrea Sottil, qui a rejoint l’Udinese cet été, Gerard Deulofeu brille de mille feux. L’Espagnol est l’élément central de l’équipe italienne, qui réalise un excellent début de saison. L’Udinese pointe à la troisième place de la Serie A, devant l’AC Milan, l’AS Roma, la Lazio Rome, l’Inter et la Juventus. Et les performances de Gerard Deulofeu y sont grandement pour quelque chose.

Deulofeu flambe totalement

S’il n’a pas encore beaucoup trouvé le chemin des filets (seulement 2 réalisations), l’Espagnol est tout de même particulièrement actif sur le front de l’attaque. Le joueur de 28 ans est également décisif, puisqu’il a délivré 7 offrandes à ses coéquipiers toutes compétitions confondues, le tout en 10 rencontres. Gerard Deulofeu est impliqué sur 9 des 21 buts inscrits par l’Udinese, soit un tout petit peu moins de la moitié. Le joueur qui a évolué en Premier League, en Liga et en Serie A aurait pu être d’une grande aide à l’OM cette saison, surtout quand on voit le rendement des attaquants marseillais.

Payet à la peine, Sanchez pas aidé

Dimitri Payet ne fait pas vraiment l’unanimité aux yeux d’Igor Tudor. Et même lorsqu’il est sur le terrain, l’international tricolore ne brille pas (1 but et 1 passe décisive toutes compétitions confondues). Pour Luis Suarez, le bilan est meilleur malgré son statut de remplaçant. Le Colombien a inscrit 3 buts et donné une passe décisive en 9 parties disputées. Alexis Sanchez, quant à lui, en est à 5 réalisations en 10 rencontres. Au total, le bilan est plutôt maigre et un joueur du calibre de Gerard Deulofeu aurait pu permettre à l’OM d’être plus efficace en attaque. Pablo Longoria peut s’en vouloir.