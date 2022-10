Foot - Mercato - OM

Transferts : Annoncé à l'OM, Deulofeu livre les coulisses de son mercato

Publié le 5 octobre 2022 à 01h15

Thibault Morlain

Auteur d'un gros début de saison avec l'Udinese, Gerard Deulofeu avait pourtant fait l'objet de nombreuses rumeurs sur le mercato. L'Espagnol, formé au FC Barcelone, avait notamment été annoncé dans les petits papiers de l'OM. Deulofeu n'a donc finalement pas bougé et il explique pourquoi.

Ce sont donc plus de 10 joueurs qui ont rejoint l'OM cet été. Pablo Longoria a ainsi réalisé un énorme mercato, lui qui ne manquait d'ailleurs pas d'idée sur le marché des transferts. Dans le secteur offensif, le nom de Gerard Deulofeu circulait notamment. Le joueur de l'Udinese était notamment ciblé quand Jorge Sampaoli était en poste. Mais cela n'a finalement abouti à rien...

Deulofeu à la recherche du bon projet

De passage sur le live Twitch de Gerard Romero, Gerard Deulofeu a justifié le fait qu'il n'a finalement pas bouger de l'Udinese. Annoncé comme l'une des pistes de l'OM, l'Espagnol a alors expliqué : « Il n'y avait pas beaucoup d'équipes qui voulaient me donner le niveau sportif que je recherchais. L'intégration dans une équipe est fondamentale et je ne partirai pas tant qu'il n'y aura pas un projet solide et encore moins quand ce n'est pas le bon moment pour que je parte ».

« J'aurais pu partir, mais... »