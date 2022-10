Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Une piste du mercato répond à Longoria

Publié le 10 octobre 2022 à 02h45

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que l’OM a multiplié les recrues au poste de défenseur central durant le mercato estival, le joueur du RC Lens Jonathan Gradit aurait notamment figuré sur la short-list de Pablo Longoria à cet effet. Il évoque d’ailleurs sans détour l’attention que le club phocéen lui a porté.

Cet été, l’OM n’a pas chômé sur le mercato avec pas moins de douze nouvelles recrues, et un gros remaniement en défense centrale : William Saliba, Alvaro Gonzalez, Luan Peres et Duje Caleta-Car sont partis, et Issak Touré, Chancel Mbemba ainsi que Eric Bailly ont été attirés pour les remplacer dans ce secteur du jeu.

Longoria avait ciblé Gradit

Mais le président de l’OM, Pablo Longoria, avait une short-list de base bien plus large pour renforcer l’OM cet été, et il aurait notamment envisagé de recruter Jonathan Gradit (29 ans), le défenseur central du RC Lens.

« Valorisant d’avoir un club comme l’OM »